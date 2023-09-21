Самарскому волонтеру вручили награду «За содействие СВО»

Мужчина лично отвез гумпомощь в Мариуполь. / Фото: соцсети Николая Страшнова

В Самаре в четверг, 21 сентября, вручили награду «За содействие СВО» Николаю Страшнову, местному волонтеру, который уже с весны 2022 года собирает гуманитарную помощь для бойцов СВО. В прошлом году он на своей машине отвез необходимые солдатам вещи в Мариуполь.

За время своей волонтерской деятельности, мужчина смог организовать сборы средств, продуктов, вещей и другой необходимой помощи для военных СВО. Эта награда стала заслуженным признанием всех тех людей, кто поддерживал его и помогал в сборе необходимых ресурсов для бойцов.

– Вы, все те люди, кто помогал собирать деньги, продукты и вещи для солдат, заслуживаете эту награду. Втроем – я, вы и солдаты – мы сила! – отметил награжденный волонтер.

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