В Самаре с 25 сентября начнут подавать тепло в жилые дома

Новая котельная в Куйбышевском районе сможет обеспечить теплом около 35 тысяч горожан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре активно продолжается процесс подключения отопления. Власти областной столицы приняли решение начать отапливать учреждения в этом году раньше, несмотря на теплую погоду на улице. По информации, полученной от городской администрации, подключение отопления в жилых домах стартует 25 сентября.

Из-за технологических особенностей процесс осуществляется поэтапно и займет около двух недель, учитывая более 10 тысяч жилых домов в городе. Чтобы ответить на вопросы горожан относительно подачи отопления, в конце сентября будет организована «горячая линия».

На данный момент уже 40% зданий социальной сферы получили тепло, большую часть из которых составляют больницы, входящие в первую категорию. Администрация города продолжает работу по подключению отопления во всех районах. Глава города также отметила, что в этом году была проведена значительная работа по ремонту и модернизации 18 основных участков теплосетей. Кроме того, строительство новой котельной в Куйбышевском районе находится в завершающей стадии.

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