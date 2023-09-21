«Крылья Советов» устроят настоящую битву курортов с футбольным клубом «Сочи»

Рядом со стадионом будет установлена фотозона / Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В эту субботу, 23 сентября, на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч между командами «Крылья Советов» и «Сочи» в рамках 9-го тура МИР РПЛ. Для всех болельщиков подготовили уникальную развлекательную программу и встречу с игроками и тренерским штабом самарской футбольной команды.

Самара, как и Сочи, является привлекательным местом для отдыха и предлагает свою гостеприимную атмосферу. Команды устроят настоящую битву курортов. Рядом со стадионом будет установлена фотозона с пальмами и экзотическими животными, такими как обезьяны, попугаи и шиншиллы. Поклонников также ожидают угощения и выступления различных творческих коллективов. По завершении игры все болельщики смогут встретиться с игроками и тренерским штабом «Крыльев Советов».

Всех болельщиков приглашают поддержать свою команду и насладиться атмосферой захватывающей «Битвы курортов». Подробная информация о мероприятии и покупке билетов доступна на официальном сайте команды.

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