В Самаре появятся новые посты мониторинга качества воздуха

Планируется установка одного поста в 2024 и еще одного в 2025 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в ближайшие два года начнут функционировать новые посты для мониторинга состояния воздуха. Это позволит принять необходимые меры для улучшения экологической ситуации в регионе.

В настоящее время в Самаре функционируют 11 постов мониторинга. Однако ранее посты, расположенные на Мехзаводе и в Красной Глинке, были законсервированы из-за отсутствия финансирования. Цель новых постов – охватить как можно больше территорий для контроля качества воздуха, объяснила начальник Центра мониторинга загрязнения окружающей среды Приволжского УГМС Ирина Усатова.

Воздух у больших городов, в том числе и у Самары, сильно загрязнен различными примесями. Особенно высокую концентрацию оксида углерода и формальдегида, как пишет 63.ру, специалисты наблюдают возле крупных магистралей. Показатели по нормам формальдегида иногда превышаются и в центре города.

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