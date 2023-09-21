«Лада» разгромила ЦСКА на домашнем льду и поднялась в таблице КХЛ

Победа подняла команду из Тольятти на третье место турнирной таблицы. / Фото: соцсети хоккейного клуба «Лада»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ тольяттинская хоккейная команда «Лада» одержала победу. В этот раз хоккеисты из Самарской области расправились с московским ЦСКА со счетом 3:1 на своем льду.

Армейцы первыми открыли счет в начале второго периода благодаря точному броску Максима Мамина. Однако сразу отличились Дмитрий Кугрышев и Данила Моисеев, организовав зрелищный поворот игры. Тольяттинцы забросили сразу две роскошные шайбы за 23 секунды. В конце матча счет оказался 3:1 в пользу хозяев льда. Последнюю шайбу забросил в середине третьего периода Андрей Алтыбармакян.

После этой убедительной победы «Лада» заняла третье место в таблице Восточной конференции КХЛ с 11 очками. В то же время ЦСКА остался на восьмой строчке Западной конференции, имея на своем счету 7 очков.

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