Сызранские родители обвиняются в жестоком обращении над своим малолетним сыном

Сейчас ребенок вместе со своими младшими сестрой и братом изъяты из семьи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственным отделом по городу Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении супружеской пары. 40-летнюю женщину и ее 42-летнего мужа обвиняют в жестоком обращении и насилии над собственным несовершеннолетним сыном. Об этом сообщило СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, с декабря 2022 года по апрель 2023 года супруги неоднократно причиняли своему 8-летнему сыну травмы в результате жестоких побоев. Вместе с этим, ребенка унижали и оскорбляли, нанося ему психологический вред. Сейчас ребенок, а также его младшие сестра и брат, были изъяты из семьи в целях их защиты.

В отношении нерадивых родителей заведено уголовное дело по статьям 117 УК РФ и 156 УК РФ. В настоящий момент дело передано в суд, где ожидается вынесение приговора.

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