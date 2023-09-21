В Самаре завершился XVI Международный кинофестиваль «Соль земли»

Профессиональные призы и дипломы были вручены лучшим фильмам в каждой из пяти номинаций. Фото: Елена ШИШКИНА

В период с 18 по 22 сентября 2023 года в Самаре проходил XVI Международный кинофестиваль «Соль земли». Этот фестиваль объединил талантливых сценаристов, операторов и режиссеров из России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Сербии, Франции и других стран.

В рамках фестиваля 21 сентября в Центральном региональном культурном центре «Художественный» им. Т.А. Ивановой состоялась торжественная церемония награждения победителей. Приз Самарской губернской Думы получил фильм «Дела сердечные» из Омска режиссера Юрий Баженов. Картина «Дневник белой вороны» режиссера Бориса Дворкина выиграл приз губернатора Самарской области «За утверждение Российской Государственности». В категории преемственности поколений награду Клуба Почетных Граждан Самарской области получил фильм «Союз-Аполлон. Сила притяжения» Андрея Феофанова.

Параллельно с кинофестивалем состоялся также литературный конкурс «Мое Отечество - Россия», в котором школьники и студенты, написавшие эссе на темы фестивальных фильмов, были награждены памятными призами, стимулируя творческий потенциал молодежи. Завершение мероприятия украсила творческая встреча с певицей-продюсером и известным блогером Викторией Макарской.

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