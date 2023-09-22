Самарцам рассказали о правилах безопасности во время тихой охоты

Самарцам рассказали о тихой охоте Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали, о чем нужно помнить во время тихой охоты. Грибной сезон близится к финалу и радует любителей походов за грибами осенним урожаем.

Согласно данным «Инвитро», самарцам нужно четко знать, какие грибы съедобные. Собирать нужно только те, которые вы можете опознать. Собирать осенний урожай лучше подальше от дороги. Если не соблюдать эти пункты, то местные жители могут столкнуться с отравлением. Также полностью исключить грибы из питания стоит маленьким детям до 7 лет.

Кроме того, грибы не нужно употреблять тем, у кого есть заболевания ЖКТ, почек, печени или имеющим язву.