В Самарской области проверят ситуацию с жильцами аварийного дома в Светлодольске

Сейчас оно находится в непригодном для проживания состоянии, его износ составляет более 70%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Светлодольск Самарской области. В соцсетях говорилось о ненадлежащем обслуживании и длительном непринятии мер к расселению.

— Здание многоквартирного дома признали аварийным в 2017 году. Сейчас оно находится в непригодном для проживания состоянии, его износ составляет более 70%. В августе 2023-го там обрушилась часть лестницы, — рассказали в информационном центре СК РФ.

В сентябре жильцам сообщили, что они должны покинуть свои квартиры. При этом новое жилье им никто не предоставил, поэтому они вынуждены арендовать его за свой счет.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Самарской области Марату Галиханову провести процессуальную проверку и доложить о первоначальных обстоятельствах, а также о результатах и мерах к восстановлению жилищных прав людей.