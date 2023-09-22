Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2023 4:04

В Самарской области проверят ситуацию с жильцами аварийного дома в Светлодольске

Глава СК РФ поручил проверить нарушение прав жильцов аварийного дома в поселке Светлодольск Самарской области
Ирина СИНЕГУБОВА
Сейчас оно находится в непригодном для проживания состоянии, его износ составляет более 70%.

Сейчас оно находится в непригодном для проживания состоянии, его износ составляет более 70%.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Светлодольск Самарской области. В соцсетях говорилось о ненадлежащем обслуживании и длительном непринятии мер к расселению.

— Здание многоквартирного дома признали аварийным в 2017 году. Сейчас оно находится в непригодном для проживания состоянии, его износ составляет более 70%. В августе 2023-го там обрушилась часть лестницы, — рассказали в информационном центре СК РФ.

В сентябре жильцам сообщили, что они должны покинуть свои квартиры. При этом новое жилье им никто не предоставил, поэтому они вынуждены арендовать его за свой счет.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Самарской области Марату Галиханову провести процессуальную проверку и доложить о первоначальных обстоятельствах, а также о результатах и мерах к восстановлению жилищных прав людей.