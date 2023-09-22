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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 4:37

В Самарской области женщина доверила свой паспорт мошеннику

На жительницу Тольятти злоумышленники оформили микрозайм
Алена ПРОВКИНА
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местная жительница стала жертвой мошенников. Она связалась с сотрудником «Госуслуг».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленник позвонил женщине, работающей главным специалистом одного из кредитных учреждений. Подозреваемый представился сотрудником «Госуслуг» и сообщил, что мошенники вошли в аккаунт женщины. Чтобы решить проблему, мошенник попросил сообщить код из смс.

После чего злоумышленник зашел в личный кабинет и оформил заявку на микрозайм в размере 16 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.