В Самарской области женщина доверила свой паспорт мошеннику

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местная жительница стала жертвой мошенников. Она связалась с сотрудником «Госуслуг».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленник позвонил женщине, работающей главным специалистом одного из кредитных учреждений. Подозреваемый представился сотрудником «Госуслуг» и сообщил, что мошенники вошли в аккаунт женщины. Чтобы решить проблему, мошенник попросил сообщить код из смс.

После чего злоумышленник зашел в личный кабинет и оформил заявку на микрозайм в размере 16 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.