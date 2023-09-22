Самарцы чаще советуются по работе с коллегами, чем с начальством

Часть сотрудников, даже если не разбирается в чем-то, не просит помощи из-за боязни негативных последствий для карьеры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным опроса сервиса SuperJob, жители Самары чаще обращаются за советами по работе к коллегам, чем к начальству. Так, с коллегами советуются 85% работающих, а у непосредственного руководителя могут спросить 76% горожан.

Также выяснилось, что женщины просят помощи чаще мужчин, а молодые специалисты – чаще опытных коллег. Однако есть и самарцы, которые никогда не обращаются за консультациями. С коллегами не советуются 7% опрошенных, а с начальником – 13%.

Среди горожан старше 45 лет таких 10 и 14% соответственно. Судя по их словам в комментариях, чаще всего за консультацией обращаются к ним.

Часть сотрудников, даже если не разбирается в чем-то, не просит помощи из-за боязни негативных последствий для карьеры. Другие же не считают коллег и руководство профессионалами.

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