В Самаре водитель иномарки сбил 65-летнюю женщину

Пострадавшую госпитализировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно об очередной серьезной аварии. Водитель легкового автомобиля наехал на пожилую женщину в конце сентября 2023 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, водитель иномарки ехал по улице 22 Партсъезда вечером в четверг, 21 сентября 2023 года. Напротив улицы Партизанской автолюбитель наехал на женщину-пешехода. 65-летняя самарчанка переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате столкновения, местная жительница получила травмы.

Женщину госпитализировали в медицинское учреждение. Водителя привлекли к административной ответственности.