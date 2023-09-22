135 человек тушили сильный пожар на насосной станции в Новокуйбышевске

Пожар удалось локализовать только на следующий день, 22 сентября, в 07:47. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 21 сентября 2023 года, в Новокуйбышевске произошло возгорание насосной станции, как сообщил собственный источник «КП-Самара». В ГУ МЧС по Самарской области рассказали подробности ЧП.

— Сообщение о пожаре поступило в 23:30. Прибывшие подразделения установили, что горит установка. Площадь возгорания достигла 100 кв. м, — рассказали «КП-Самара».

С огнем боролись 135 человек и 36 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человек и 11 единиц техники. Пожар удалось локализовать только на следующий день, 22 сентября, в 07:47. О полной ликвидации пока не сообщалось.

К счастью, погибших и пострадавших нет. По некоторым данным, причиной пожара могла стать разгерметизация оборудования, однако точные причины ЧП предстоит выяснить экспертам.