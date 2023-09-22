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НовостиОбщество22 сентября 2023 5:37

Многие самарцы считают разницу в зарплате с коллегами несправедливой

В Самаре часть горожан обсуждает зарплаты
Алена ПРОВКИНА
Многие горожане знают зарплату своих коллег

Многие горожане знают зарплату своих коллег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители привыкли обсуждать заработные платы со своими коллегами. Горожане приняли участие в опросе.

По информации службы исследований hh.ru, 45% опрошенных признались, что не знают, сколько зарабатывают их коллеги и руководители. Чаще всего об этом говорили представители сфер маркетинга и информационных технологий. Еще 35% респондентов знают о доходах рядовых сотрудников компании, но только 2% самарцев знают зарплату своего руководителя.

Более свободное обсуждение зарплаты также происходит в Волгоградской и Томской области. Некоторые горожане недовольны разницей зарплат.