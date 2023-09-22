В Самаре начнут подключать отопление в жилые дома 25 сентября

Отмечается, что подключение тепла обычно занимает около двух недель. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отопление начнут давать в многоквартирные жилые дома уже на следующей неделе. Подключение начнется с понедельника, 25 сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

Отмечается, что подключение тепла обычно занимает около двух недель. В Самаре более 10 тысяч жилых домов. Также уже пятый день в городе подключают отопление в объекты социальной инфраструктуры, из них треть уже отапливается.

Сейчас первоочередно тепло поступает в больницы, дома ребенка и другие учреждения опеки и соцзащиты, детские сады и школы. На сегодняшний день в социальной сфере 40% зданий уже отапливаются. Среди таких учреждений первой категории больше всего больниц.

Параллельно к отоплению подключают вузы, сузы, учреждения культуры и спорта. В этом году социальные учреждения снова решили отапливать, даже если на улице теплая погода. При подключении тепла никаких повреждений на сетях пока не возникло.

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