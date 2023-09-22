Дмитрий Азаров обсудил развитие рынка труда на президиуме Госсовета РФ

Заседание Госсовета в Великом Новгороде провел президент РФ Владимир Путин / Фото: Илья Питалев / МИА «Россия сегодня»

В четверг, 21 сентября 2023 года, в Великом Новгороде прошло расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное развитию рынка труда на ближайшие годы. Его провел президент Владимир Путин. Участие в мероприятии принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На заседании обсудили ряд вопросов: совершенствование системы подготовки кадров; оказание поддержки участникам СВО в повышении квалификации, в получении новой профессии и трудоустройстве; переход к экономике высоких зарплат; применение новых технологических решений, в том числе на базе искусственного интеллекта; развитие новых образовательных форматов. Также на мероприятии озвучили ряд инициатив, которые выдвинули на семинаре-совещании, предшествующем Госсовету.

– Если некоторое время назад мы обсуждали больше вопросов снижения безработицы, то сегодня мы решаем противоположную задачу – при рекордно низких показателях по безработице колоссальная востребованность квалифицированных кадров, запрос на подготовку кадров, – отметил губернатор Дмитрий Азаров по завершении Госсовета.

Напомним, в Самарской области уровень безработицы снизился до рекордных 0,5%. Число вакансий более чем в шесть раз превышает количество соискателей. За последние пять лет в регионе открыли 110 новых производств и создали около 50 тысяч рабочих мест. Губернатор регулярно встречается с руководителям предприятий и обсуждает с ними необходимые меры поддержки в обеспечении кадрами.

По словам Дмитрия Азарова, растущий запрос на привлечение кадров можно решать и с помощью повышения производительности труда. Внедрять технологии ИИ, современные роботизированные линии и др. Необходима взаимоувязка применяемых мер. Также губернатор озвучил предложение по вовлечению в трудовую деятельность людей с ОВЗ. Некоторые предприятия уже имеют подобную практику, и она довольно успешна.

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