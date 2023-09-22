В Самарской области взяли под охрану ж/д станцию, где неоднократно бывал Ленин

Ленин бывал на станции Смышляевка в конце XIX века при переезде из Самары в Алакаевку и обратно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области взяли под охрану железнодорожную станцию Смышляевка. Она расположена в одноименном селе в Волжском районе. Сооружение считается объектом культурного наследия регионального значения. Такой статус она получила из-за вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, который бывал на этой станции в конце XIX века.

- Утвердить границы территории и зон охраны ОКН регионального значения «На этой станции в 1889-1893 годах неоднократно бывал В.И. Ленин при переездах из Самары в Алакаевку и обратно», режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам, - говорится в приказе УГООКН Самарской области.

Согласно документу, в охранной зоне ОКН нельзя: проводить новое строительство; прокладывать наземные и надземные инженерные коммуникации; размещать киоски и павильоны (за исключением сувенирных лавок); вырубать ценные деревья; размещать площадки с мусорными контейнерами и рекламные щиты. Разрешены: ограниченная реконструкция, текущий и капитальный ремонт рядовой застройки с сохранением высотных параметров и габаритов; восстановление, воссоздание частично или полностью утраченных элементов; благоустройство и озеленение территории.

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