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НовостиОбщество22 сентября 2023 6:37

В Самаре подадут дополнительный транспорт после матча «Крылья Советов» - «Сочи»

В Самаре пройдет мачт футбольных команд 23 сентября 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Матч состоится на стадионе

Матч состоится на стадионе

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В Самаре пройдет футбольный матч между командами «Крылья Советов» и «Сочи». Игра состоится в субботу, 23 сентября 2023 года.

По информации городской администрации, матч пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена», игра начнется в 15:00. Для удобства зрителей специалисты уделят повышенное внимание организации общественного транспорта. В том числе, трамваи №11 и №12, они будут ждать пассажиров на остановке «Самара Арена».

Также к остановке «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы №1, №67, №34, №41, а на остановку «Улица Дальняя» - автобусы №1, №67.