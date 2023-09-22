В Самаре подадут дополнительный транспорт после матча «Крылья Советов» - «Сочи»

Матч состоится на стадионе Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В Самаре пройдет футбольный матч между командами «Крылья Советов» и «Сочи». Игра состоится в субботу, 23 сентября 2023 года.

По информации городской администрации, матч пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена», игра начнется в 15:00. Для удобства зрителей специалисты уделят повышенное внимание организации общественного транспорта. В том числе, трамваи №11 и №12, они будут ждать пассажиров на остановке «Самара Арена».

Также к остановке «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы №1, №67, №34, №41, а на остановку «Улица Дальняя» - автобусы №1, №67.