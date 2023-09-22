В Самаре пройдет танцевальный вечер для людей серебряного возраста

В танцевальном вечере примут участие и активисты "Молодой гвардии" / Фото: Единая Россия

В воскресенье, 24 сентября 2023 года, в Самаре состоится танцевальный вечер «Главное, ребята, сердцем не стареть!». На него приглашают людей серебряного возраста. Это уже третье подобное мероприятие, которое организовали в областной столице в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».

Танцевальный вечер пройдет в ДК «Заря» (проезд 9 Мая, 16). Начало — в 16:00. На нем опытные наставники — тренеры из студии «Империя» — научат жителей Самары историко-бытовым бальным танцам. Также на мероприятии будут звучать и современные ритмы.

Присоединиться к проекту смогут все желающие. Кавалеров хватит на всех, ведь вместе с представителями старшего поколения учиться танцам будут и активисты «Молодой гвардии». Чтобы принять участие в танцевальном вечере, необходимо перейти по ссылке.

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