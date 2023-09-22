Нейросеть защитит россиян от неожиданных встреч с бурыми медведями

Система мониторинга будет отслеживать перемещение хищников и оповещать экстренные службы об их приближении к поселениям Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Жителей России защитят от неожиданных встреч с бурыми медведями. Помогут в этом система видеонаблюдения и нейросеть. Реализует проект, который получил название «Умный Север», МегаФон.

Так, планируется внедрить систему видеомониторинга, которая будет отслеживать перемещение диких животных вблизи поселений Крайнего Севера. Видеосигнал в онлайн-режиме будет обрабатывать нейросеть. Затем она будет автоматически оповещать экологов и экстренные службы, если хищники выйдут за пределы естественной среды обитания. Первый пункт наблюдения за дикой природой развернут в ХМАО. Оборудование разместят на границе поселка Пионерский и лесного массива.

Идея создать цифровую систему, которая отслеживает перемещение медведей, возникла у воспитанников нефтеюганского филиала детского технопарка «Кванториум». Сейчас ребята вместе с NtechLab «обучают» нейросеть максимально точно распознавать диких животных на базе массива видеоматериала. В этой работе активно помогают сотрудники местных заповедников «Малая Сосьва» и «Юганский».

– ХМАО – самая большая территория России, где обитают бурые медведи. Только в прошлом году было 163 зарегистрированных случая, когда они приходили в жилые кварталы. Проект учащихся «Кванториума», который реализуют МегаФон и NtechLab, актуален для всех регионов России, которые сталкиваются с аналогичной проблемой соседства человека и дикой природы, – считает руководитель проекта «Умный Север» в «Кванториуме» Нефтеюганска Алла Пивоварова.

Отметим, мобильный оператор уже не первый год обеспечивает круглосуточную и автоматизированную поддержку в разных сферах общества и бизнеса. К примеру, его системы экомониторинга 24/7 собирают и анализируют данные о состоянии окружающей среды. Также компания оснастила системами мониторинга транспортной и производственной безопасности ряд промышленных и строительных объектов.

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