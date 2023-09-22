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НовостиЧто происходит22 сентября 2023 7:54

Глава Самары рассказала, когда стартует отопительный сезон

Уже на следующей неделе тепло появится в жилых домах
Алена ПРОВКИНА
Отопление включат на следующей неделе

Отопление включат на следующей неделе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Самары Елена Лапушкина рассказала об официальной дате начала отопительного сезона. Уже на следующей неделе тепло появится в жилых домах.

По слова мэра, подключение тепла – это не одномоментный процесс, он может занимать около двух недель. Постановление уже подписали. Тепло начнут подавать с 25 сентября. Уже на следующей неделе специалисты подключат к отоплению социальные объекты, об этом сообщила глава города в своих социальных сетях.

Напомним, что в этом году отремонтировали и модернизировали 18 основных участков. Также в городе завершат строительство новой котельной в Куйбышевском районе. Она поможет обеспечить теплом порядка 35 тысяч горожан.