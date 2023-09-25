Самарцам в прямом эфире расскажут о старте отопительного сезона в 2023 году

В понедельник, 25 сентября 2023 года, гостем эфира радио «Комсомольская правда» в Самаре (98,2 FM) вновь станет директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев. Он расскажет о старте отопительного сезона. Начало — в 12:03. Слушатели смогут задать свой вопрос специалисту по телефону +7(846)212-50-50.

Вот вопросы, которые будет освещать Леонид Пугачев:

- Отопительный сезон в Самаре начался 18 сентября для детских садов и школ и 25 сентября — для жилых домов. Почему так рано решили начать отопительный сезон, если температура за окном выше +8?

- Каждый год отопительный сезон начинается все раньше. Влияет ли это на платежки? Можно ли отсрочить включение отопления при теплой погоде, чтобы меньше платить?

- Как узнать, что дом готов к отопительному сезону и все работы проведены?

- Когда стоит ожидать тепло по всей Самаре?

- Что делать, если по прошествии времени стояки по прежнему еле теплые и отопления не хватает на всю квартиру? Куда обращаться?

- Что делать, если батареи в одной комнате теплые, а в другой холодные? Куда и в какой последовательности обращаться?

- Куда обращаться, если при подаче отопления была коммунальная авария и порыв трубы, но в квитанции сумма без перерасчета?

- Можно ли увеличить или уменьшить температуру в батареях по желанию жителей? Может ли это делать УК по своему усмотрению?

- Если в доме стоит прибор общедомового учета, считает ли он тепло в объектах, расположенных в доме помимо квартир? Например, детский сад, магазин или поликлиника. Если да, то как не переплачивать за трату сторонних людей?

- Какой алгоритм у начисления платежей за общедомовое потребление? Есть ли предельные нормы?

- Как перейти на электронные квитанции?

- С 1 сентября в силу вступил новый закон, изменяющий систему обслуживания внутридомового газового оборудования. В чем заключается закон? Зачем он нужен? О чем стоит помнить жильцам?

- 1 сентября также были внесены изменения в Жилищный кодекс относительно капитального ремонта. Отразится ли это на жильцах и если да, то как.

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