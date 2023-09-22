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НовостиОбщество22 сентября 2023 8:16

В Самаре изменят движение по ул. Ново-Садовой у «МегаСити» с 6 октября

Чтобы предотвратить аварийность, решили изменить движение на участке улицы Ново-Садовой
Ирина СИНЕГУБОВА
Теперь повернуть налево по улице Ново-Садовой при движении «в город» на участке не получится.

Теперь повернуть налево по улице Ново-Садовой при движении «в город» на участке не получится.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 6 октября 2023 года в Самаре изменится схема организации дорожного движения по разворотной перемычке улицы Ново-Садовой. Речь идет об участке в районе улицы Академика Платонова.

— Меры приняты, чтобы ликвидировать очаг аварийности. На разворотной перемычке вводится одностороннее движение транспорта в направлении ТЦ «Мегасити», — рассказали в минтрансе Самарской области.

Новая схема уже согласована с ГИБДД. Теперь повернуть налево по улице Ново-Садовой при движении «в город» не получится. Там установят запрещающие дорожные знаки.

Для поворота на улицу Ново-Садовую в обратном направлении и подъезда к улице Академика Платонова автомобилистов просят использовать разворотную петлю, расположенную в районе АЗС «Шелл».

Автомобилистов просят использовать разворотную петлю, расположенную в районе АЗС «Шелл». Фото: минтранс региона

Автомобилистов просят использовать разворотную петлю, расположенную в районе АЗС «Шелл». Фото: минтранс региона