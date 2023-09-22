Молодые специалисты с «аграрным» диплом смогут получить финансовую поддержку от региона

На первом пленарном заседании осенней сессии депутаты Самарской губернской думы приняли поправки в закон «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области», который расширяет круг лиц, относящихся к категории молодых специалистов.

Напомним, что согласно региональному закону, для молодых специалистов агропромышленного комплекса губернии были предусмотрены меры финансовой господдержки. Ранее ими могли воспользоваться только те работники АПК, которые впервые после окончания вуза или ссуза поступили на работу в сельхозорганизации. Теперь получить финансовую поддержку смогут и те, кто ранее успел поработать в других сферах. Обязательным требованием для получения льгот остается возраст до 35 лет, образование по сельхозспециальности и другие условия, прописанные в региональном законе. Председатель областного парламента Геннадий Котельников напомнил:

– Закон был принят областным парламентом еще в 2005 году и неоднократно корректировался. Задача закона очень значимая для самарского агропрома - насытить отрасль кадрами, помочь на старте профессиональной карьеры. А теперь еще и поддержать тех выпускников аграрных вузов, техникумов, колледжей, которые в силу различных обстоятельств не сразу сделали выбор в пользу сельского хозяйства. Теперь они тоже смогут получить поддержку со стороны региона.

Так, молодые специалисты, имеющие "аграрный" диплом о высшем образовании, получат единовременную выплату в размере 69 тысяч рублей, если образование среднее - 34,5 тысячи рублей. Также они имеют право на ежемесячную выплату в течении трех лет в размере от 4 до 11 тысяч рублей. Предусмотрена и компенсация затрат, связанных с приобретением или обустройством жилья.