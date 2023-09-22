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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 8:38

В Самаре мужчина расплатился чужой банковской картой более 20 раз

Самарские полицейские задержали мужчину, укравшего чужую карту
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемого задержали

Подозреваемого задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница обратилась за помощью к правоохранителям. Злоумышленник украл у женщины банковскую карту.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая рассказала, что обнаружила пропажу банковской карты и списание средств. Злоумышленник потратил более 20 тысяч рублей. Местная жительница призналась, что последний раз расплачивалась картой в кафе в районе Самарской площади.

Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого. Мужчина признался, что нашел карту на тротуаре и решил расплатиться ей в магазинах. Местный житель обязался возместить ущерб. Уголовное дело передали в суд.