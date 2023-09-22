В Самарской области водитель без прав понесет уголовную ответственность

Инспекторы задержали водителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области мужчина понесет уголовную ответственность. Автолюбитель ранее был лишен водительских прав.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в середине сентября правоохранители патрулировали на улице Дзержинского. Инспекторы остановили водителя «Audi» для проверки документов, но почувствовали резкий запах алкоголя. На требование сотрудники дорожной полиции предоставить удостоверение мужчина отказался. Также водитель не захотел проходить медицинское освидетельствование.

Мужчину отстранили от управления автомобилем. Оказалось, ранее местного жителя лишили водительских прав, но автолюбитель не сделал соответствующих выводов. В отношении горожанина возбуждено уголовное дело.