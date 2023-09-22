В Самарской области в выходные дни пройдут масштабные дорожные рейды

Инспекторы проведут направленные рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пройдут масштабные направленные рейды. Их проведут в предстоящие выходные дни.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, с приближением выходных инспекторы региона традиционно выходят на усиленный режим несения службы. Масштабные рейды пройдут с 22 по 24 сентября. Особое внимание уделят автомобилистам, допускающим управление в состоянии алкогольного опьянения.

Во время направленных мероприятий задействуют максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководство. Сотрудники дорожной полиции просят сообщать информацию о водителях, нарушивших ПДД.