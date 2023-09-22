В Самаре расселят жильцов и снесут дом на улице Дыбенко

С жильцами проведут переговоры насчет условий изъятия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары изымут для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в Октябрьском районе на улице Дыбенко. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет о многоквартирном доме № 13, площадь которого составляет 237 квадратных метров. Здание признали аварийным и подлежащим сносу. У жильцов изымут квартиру № 1 площадью 44 кв. м, № 3 площадью 43,1 кв. м, № 8 площадью 43,9 кв. м.

Департамент управления имуществом Самары должен будет в течение 10 дней со дня принятия постановления направить его копию собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений, а также провести переговоры с жильцами насчет условий изъятия.

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