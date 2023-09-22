В Самарской области помогут пациентам с когнитивными нарушениями

В регионе реализуют программу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пожилым пациентам помогут предотвратить развитие деменции. В регионе реализуют программу «Школа памяти».

По информации министерства здравоохранения, в регионе на базе дневных стационаров областной психиатрической больницы реализуют реабилитационную программу для людей с начальными признаками когнитивных нарушений. Такие занятия помогут предотвратить развитие деменции у лиц старшей возрастной группы.

Часть работы службы – профилактика тяжелых расстройств и повышение качества жизни пациентов. Занятия направят на тренировку познавательных функций, лечебную физкультуру с учетом индивидуальных возможностей пациента и необходимую терапию.