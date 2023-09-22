Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2023 10:57

Лифты с нарушениями обнаружили в жилом доме на Заводском шоссе в Самаре

В Самаре прокуратура провела проверку и обнаружила нарушения в содержании лифтового оборудования
Ирина СИНЕГУБОВА
Районная прокуратура внесла представление в адрес генерального директора организации.

Районная прокуратура внесла представление в адрес генерального директора организации.

Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

В Промышленном районе Самары обнаружили нарушения в содержании лифтов в многоквартирном доме на Заводском шоссе, 42. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Управляющая компания «ПЖРТ № 11» допускала к использованию лифт и лифтовое оборудование, не устранив нарушения. В связи с этим районная прокуратура внесла представление в адрес генерального директора организации и потребовала соблюсти требования жилищного законодательства.

Также в отношении должностного лица управляющей компании вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Оно сейчас находится на рассмотрении в суде. Позже по нему будет принято решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал