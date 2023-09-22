Лифты с нарушениями обнаружили в жилом доме на Заводском шоссе в Самаре

Районная прокуратура внесла представление в адрес генерального директора организации. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

В Промышленном районе Самары обнаружили нарушения в содержании лифтов в многоквартирном доме на Заводском шоссе, 42. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Управляющая компания «ПЖРТ № 11» допускала к использованию лифт и лифтовое оборудование, не устранив нарушения. В связи с этим районная прокуратура внесла представление в адрес генерального директора организации и потребовала соблюсти требования жилищного законодательства.

Также в отношении должностного лица управляющей компании вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Оно сейчас находится на рассмотрении в суде. Позже по нему будет принято решение.

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