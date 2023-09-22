Самарский инжиниринговый форум–2023 станет площадкой для развития БАС

В форуме будут участвовать руководители крупнейших предприятий региона. / Фото: минэкономразавития СО

Технопарк «Жигулевская долина» снова станет центром внимания экспертов и профессионалов в области инжиниринга. В период с 19 по 21 октября на его площадке состоится Самарский инжиниринговый форум–2023.

Инициатива проведения ежегодного форума возникла после успешного проведения Первой инжиниринговой конференции Самарской области в 2019 году, под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Основными целями форума являются объединение ключевых игроков в инжиниринге, демонстрация потенциала и компетенций региональных центров, компаний и предприятий-потребителей, а также обсуждение актуальных тем и планов развития данной сферы в России.

– В этом году основной акцент мы сделаем на обсуждении направлений развития сферы беспилотных авиационных систем. Это одна из ведущих тем и для федерального центра, и для нашего региона. До конца года мы запустим в Тольятти завод по выпуску БАС. В планах компании «Транспорт будущего» создание научно-производственных центров по беспилотникам, в том числе на площадке технопарка «Жигулевская долина», – поделился министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Самарский инжиниринговый форум–2023 обещает стать важной площадкой для обмена опытом, создания новых стратегий развития инжиниринга в России и объединения профессионалов в сфере высоких технологий.

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