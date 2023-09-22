Самару накроет сильная магнитная буря 23 сентября 2023 года

В город вновь придут магнитные бури Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре. Она накроет областной центр в субботу, 23 сентября 2023 года.

По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури составит 5 баллов. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться заранее, в этот день они могут почувствовать головную боль. Также могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Местным жителям стоит следить за своим психическим состоянием, избегать эмоционального напряжения и стресса.

При этом, погода в выходные дни будет радовать местных жителей. Бабье лето тянется уже третью неделю 23 и 24 сентября будут солнечными, воздух прогреется до +22…+27 градусов.