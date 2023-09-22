Социальные предприниматели и НКО поучаствуют в конкурсе «Мой добрый бизнес»

Конкурс предусматривает восемь номинаций, а также спецноминации. Фото: минэкономразвития Самарской области

Социальных предпринимателей и некоммерческие организации Самарской области приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес». Подать заявку можно до 15 октября на сайте или в центрах «Мой бизнес» Самарской области.

— Мы уделяем большое внимание социальному предпринимательству и СОНКО. Для них действуют специальные меры поддержки. Победители конкурсов грантов реализуют важные и нужные инициативы. Мы гордимся каждым таким проектом, — сказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Также он пригласил представителей социального бизнеса участвовать в конкурсе, презентовать свои лучшие практики и побеждать. Конкурс предусматривает восемь номинаций, а также спецноминации.

Региональный этап будет проходить до 20 декабря. С 10 января по 1 апреля 2024 года состоится межрегиональный этап, а с 1 апреля по 31 мая – федеральный. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения.

Условия для стабильной работы и развития бизнеса, в том числе реализующего социально-значимые проекты, создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

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