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НовостиОбщество22 сентября 2023 11:44

Прокуратура Тольятти принимает меры для обеспечения безопасности детей в приютах

Проверка прокуратуры выявила нарушения пожарной безопасности, санитарного состояния и доступной среды
Анастасия ПИГИНА
Все нарушения должны быть устранены.

Все нарушения должны быть устранены.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура в Тольятти приняла решительные меры по обеспечению безопасного пребывания в приютах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате проверки в двух учреждениях города были выявлены нарушения. Об этом сообщило надзорное ведомство.

В результате проверки было выявлено множество нарушений требований пожарной безопасности и санитарного состояния в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» (коррекционный) и в тольяттинском социальном приюте для детей и подростков «Дельфин». Особое внимание уделялось также доступности объектов для детей-инвалидов. Так, прокуратур установила, что в «Дельфине» не проводятся необходимые мероприятия для создания доступной среды. В здании приюта отсутствуют пандусы и другие средства для безбарьерного перемещения.

Прокуратура района предъявила руководителям учреждений представления с требованием устранить нарушения и обеспечить безопасность и достойные условия для детей. Все выявленные нарушения будут взяты на официальный контроль.

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