В Самарской области ожидается высокая пожарная опасность с 23 по 27 сентября

Самарцам не стоит посещать леса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области из-за сухой и жаркой погоды ожидается высокая пожарная опасность. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», риск возникновения природных пожаров будет велик в период с 23 по 27 сентября 2023 года. Осень еще не до конца вступила в свои законные права. В ближайшие выходные в регионе ожидается по-летнему теплая погода. Температура воздуха поднимется до +23…+27 градусов.

Специалисты сообщают, что чаще всего причиной возгораний в лесах становится человеческая халатность. Местным жителям следует соблюдать запрет на помещение лесов и не разводить костры рядом с лесополосой.