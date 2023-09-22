Спортивное сообщество «Отцы» проведут «Цех Забег» на лыжной базе в Самаре

Забег пройдет по живописному лесному массиву лыжной базы. Фото: "Цех Забег"

В воскресенье, 24 сентября, в Самаре пройдет спортивное мероприятие «Цех Забег», посвященное Дню машиностроителя. Участие в нем примет и спортивное сообщество «Отцы». Об этом сообщили в официальной группе.

В 09:00 участники встретятся на нижней парковке лыжной базы «Чайка». Соревноваться будут 13 команд и 150 человек. В рамках забега предусмотрена увлекательная программа, а каждый участник получит яркую медаль. На финише активных самарцев будут ждать 50 пицц.

Забег пройдет по живописному лесному массиву лыжной базы. Дистанция будет единая для всех – участникам предстоит бежать 3 км. Это и для личного зачета, и для корпоративных команд. Организаторы отметили, что трейл – очень живописный, с горками и спусками.

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