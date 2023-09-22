Самарский врач Дуфинец назвала оптимальный возраст для рождения первого ребенка

Возраст беременной женщины напрямую влияет на возникновение генетических патологий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее время все больше женщин задумываются о том, когда лучше рожать своих детей. Многие факторы, включая возраст, играют важную роль при принятии этого решения. Однако определить оптимальный возраст для первого ребенка не так просто. Об этом рассказала ведущий гинеколог СамГМУ Ирина Дуфинец.

По словам врача, гинекологи рекомендуют рожать первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, так как в этом время репродуктивное состояние женского организма наиболее готово к зачатию ребенка. Однако современные женщины становятся матерями всё позднее, и возрастной диапазон рождения первенца смещается. Всё больше женщин рожают после 25 лет.

Кроме того, специалист подчеркнула, что с возрастом вероятность наступления беременности снижается на 20-25%. В практике гинеколога, как пишет 63.ру, примерно половина пациенток, обращающихся с проблемами беременности, являются женщинами старше 40 лет. Исследования также показывают, что возраст беременной напрямую влияет на возникновение генетических патологий у ребенка.

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