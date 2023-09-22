В Самаре декораторы праздников улучшают навыки благодаря центру «Мой бизнес»

В регионе создают условия для успешного старта начинающих представителей бизнеса. / Фото: минэкономразвития Самарской области

В среду, 20 сентября, на площадке регионального центра «Мой бизнес» в Самаре состоялся обучающий курс для самозанятых, специализирующихся на оформлении праздников воздушными шарами. Мероприятие прошло благодаря активной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в регионе.

Всем участникам мероприятия представили новые техники аэродизайна, работы с шарами-гигантами и организации фотозон, а также поделились опытом по продвижению услуг и сотрудничеству с поставщиками. Одной из участниц курса была самозанятая Юлия Бурова, владелица студии декора. Ее организация занимается оформлением дней рождений, выпускных и корпоративных вечеров. Девушка отметила, что воздушные шары всегда создают праздничную атмосферу, поэтому ее работа всегда приносит радость.

В настоящее время в Самарской области деятельность ведут более 193 тысяч самозанятых. Областное министерство экономического развития под руководством министра Дмитрия Богданова разрабатывает меры поддержки для самозанятых и предпринимателей, содействуя их развитию и успешной деятельности.

Информация о предстоящих событиях центра публикуется на едином портале господдержки и в социальных сетях «Мой бизнес 63».

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