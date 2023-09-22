В Самаре временно отключат холодную воду на ул. Советской Армии и ул. Дыбенко

Жителям рекомендуется запастись водой.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На следующей неделе специалисты ООО «РКС-Самара» вновь проведут ремонтно-профилактические работы. Большинство из них пройдет без отключений, но некоторым жителям все же придется потерпеть временные неудобства. Рассказываем, какие дома ненадолго останутся без ХВС.
– Специалисты будут проводить замену задвижек на улице Советской Армии и улице Дыбенко. Просим жителей при необходимости сделать запас воды, – говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.
Так, с 10:00 28 сентября до 06:00 29 сентября холодная вода будет отключена по адресам: ул. Дыбенко, 112; ул. Советской Армии, 93. Бойлеры установят Адрес установки бойлера: ул. Дыбенко, 112.
Специалисты ресурсоснабжающей компании отмечают, что список работ и адресов может быть скорректирован.
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