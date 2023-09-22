Голосование за Самару в «Культурной столице года-2024» завершится 25 сентября

Поддержать город можно до 25 сентября. / Фото: Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица»

Оргкомитет конкурса среди городов России на звание «Культурная столица года» опубликовал важное объявление. Народное голосование завершится 25 сентября в 01:00. Это на день раньше изначально запланированной даты. Предстоящие выходные станут решающим днями, когда самарцы могут проголосовать за областную столицу.

В настоящий момент Самара и Нижний Новгород занимают лидирующие позиции в голосовании. Отметим, что Самара получила поддержку от более чем 140 тысяч граждан, что придает ей статус возможной «Культурной столицы года–2024». Это большой успех, который признает не только сегодняшнее лидерство города в области комфортной жизни горожан, но и означает перспективы для будущего развития. Учитывая множество успешно реализованных культурных, социальных и инфраструктурных проектов на региональном и федеральном уровнях, у Самары есть все шансы заслужить звание «Культурной столицы года».

Организаторы конкурса активно призывают всех горожан поддержать Самару в народном голосовании. Отдать свой голос можно в социальной сети «Вконтакте».

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