Самарский врач рассказала о вреде избыточного веса в пожилом возрасте

Решение о снижении веса принимается после консультации с лечащим врачом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист по эндокринологии Минздрава Самарской области и врач-эндокринолог Клиник СамГМУ Светлана Манцагова рассказала о возможных болезнях у пожилых людей из-за избыточного веса. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Специалист объяснила, что избыточный вес и ожирение представляют собой риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем, независимо от возраста. Тем не менее, критерии похудения отличаются для людей старше 60 лет. Для пожилых людей характерно развитие ожирения на фоне уменьшения мышечной массы. Эта особенность, известная как саркопения, приводит к утрате самостоятельности и развитию функциональной зависимости.

Согласно словам врача, для пожилых людей важнее поддерживать стабильную массу тела, а не стремиться к похудению. Это может быть достигнуто с помощью сбалансированного питания и регулярных физических активностей. Принятие решения о снижении веса в пожилом возрасте должно быть индивидуальным, с оценкой возможной пользы и риска, и проводиться под наблюдением врача.

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