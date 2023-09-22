Система экспертного сопровождения «Купол» помогает Самарскому университету

Самарским ученым дали советы по патентованию и коммерциализации изделия. / Фото: Самарский университет им. Королева

В Самарском университете им. Королева завершился третий и заключительный визит экспертной группы Роспатента. Он стал последним этапом эксперимента, где система экспертного сопровождения «Купол» поддерживает разработку малоразмерной газотурбинной установки (ГТУ) для нужд распределенной энергетики и помогает вывести технологию на рынок.

Эксперимент был инициирован Минобрнауки России в рамках трехстороннего соглашения, заключенного с Самарским университетом, Роспатентом и НОЦ «Инженерия будущего». Его основной целью стало не только создание новой разработки, способной заменить импортные аналоги, но и развитие российской системы раннего сопровождения передовых научно-технических разработок. В ходе двухдневной программы визита экспертной группы были проведены стратегические и инженерные сессии.

– Эксперимент по сопровождению нашего проекта очень важен для университета. И мы благодарны Роспатенту за плодотворное сотрудничество, за детальную проработку всех технических, патентных, финансовых, рыночных аспектов, – сообщил ректор Самарского университета Владимир Богатырев.

В ответном слове руководитель проектного офиса ФИПС Олег Ена также поблагодарил коллектив Самарского университета за плодотворное сотрудничество и подчеркнул, что Роспатент достиг поставленной цели.

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