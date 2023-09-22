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НовостиЧто происходит22 сентября 2023 17:52

Врач Муравец дал самарцам советы, как поддерживать активность после 60-70 лет

Упражнения, по словам медика, должны соответствовать индивидуальным способностям человека
Анастасия ПИГИНА
Занятия должны быть приятны, приносить радость и повышать тонус.

Занятия должны быть приятны, приносить радость и повышать тонус.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец дал рекомендации самарцам, как заниматься спортом после 60-70 лет. Он отметил, что физические нагрузки должны быть индивидуальными, учитывая состояние здоровья каждого человека. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Врач указал на несколько общих принципов, которыми можно руководствоваться. Физическая активность должна быть с небольшой нагрузкой на низком уровне пульса. В начале занятий можно ограничиться только разминкой, постепенно увеличивая количество упражнений. Особое внимание следует уделить работе над равновесием, поскольку это поможет снизить количество падения. Включение движений со сложной координацией также является профилактикой когнитивных нарушений.

Особенно важно, по словам медика, чтобы тренировки были приятными. Только так занятия спортом могут стать регулярными и принести пользу организму.

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