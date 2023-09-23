Начало новой рабочей недели порадует самарцев теплом до +27 градусов

Конец сентября выдался в Самарской области сухим и теплым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конец сентября выдался в Самарской области сухим и теплым. Волжане не могут поверить своей радости. Такая ситуация сохранится как минимум до середины новой рабочей недели. Об этом сообщают синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС».

Так, в понедельник 25 сентября в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью температура воздуха составить +8…+13 градусов, а днем столбик термометра будет колебаться от +22…+27 градусов.

Во вторник 26 сентября возможны небольшие осадки, облака вновь заполонят небо над Самарской областью. Иногда будет выглядывать солнце. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днем +19...+24 °C.

В среду 27 сентября днем ситуация сохранится, а вот ночью будет прохладнее — температура воздуха составит +5…+10 градусов.