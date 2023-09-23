В Тольятти ночью водитель вылетел на кольцо и снес знак

Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. Фото: телеграм-канал/Главный по новостям Тольятти

В Самарской области произошло необычное ночное ДТП. Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Все случилось в ночь на субботу 23 сентября на кольце 40 лет Победы —Тополиная в Тольятти. Там водитель иномарки на бешеной скорости перелетел через бордюр и вылетел на кольцо. Автомобиль «с корнем» вырвал дорожный знак и эффектно проехался по газону.

Причины аварии, как и состояние водителя, пока неизвестны. Увы, этот участок часто становится местом ДТП.