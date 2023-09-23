Две иномарки не поделили дорогу под Самарой

Фото: телеграм-канал/ЧП Самара

В Самарской области произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Все случилось в пятницу вечером 22 сентября на улице Академика Дмитрия Козлова в районе Кошелев-парка. Там дорогу не поделили водители двух иномарок.

Судя по кадрам, от столкновения один из автомобилей врезался в столб и опрокинулся на бок.

О причинах ДТП, как и о состоянии водителей, пока ничего неизвестно. Редакция «КП-Самара» отправила запрос в ГУ МВД России по Самарской области.