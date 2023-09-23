Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 сентября 2023 8:54

Под Тольятти рейсовый автобус попал в серьезное ДТП

Под Тольятти иномарка столкнулась с пассажирским автобусом, есть двое пострадавших
Анастасия ЗУБКОВА
Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Известно, все случилось в субботу утром 23 сентября на четвертом километре автодороги Тольятти — Ташелка. По предварительным данным правоохранителей, водитель «Лада Калина» двигался в сторону Тольятти и нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

В результате произошло столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, который двигался по пригородному маршруту Тольятти-Новая Бинарадка во встречном направлении.

-На месте работают сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП, - сообщают в ведомстве.

С места происшествия за медицинской помощью обратились водитель и пассажир легкового автомобиля Калина.

-В результате ДТП пострадали 2 человека. Они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как средней степени тяжести, - рассказали в региональном Минздраве.