Под Тольятти рейсовый автобус попал в серьезное ДТП

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Известно, все случилось в субботу утром 23 сентября на четвертом километре автодороги Тольятти — Ташелка. По предварительным данным правоохранителей, водитель «Лада Калина» двигался в сторону Тольятти и нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

В результате произошло столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, который двигался по пригородному маршруту Тольятти-Новая Бинарадка во встречном направлении.

-На месте работают сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП, - сообщают в ведомстве.

С места происшествия за медицинской помощью обратились водитель и пассажир легкового автомобиля Калина.

-В результате ДТП пострадали 2 человека. Они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как средней степени тяжести, - рассказали в региональном Минздраве.