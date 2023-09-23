Услуги заказного убийства предлагают жителям Тольятти

Фото: телеграм-канал/Главный по новостям Тольятти

Жителей Тольятти напугали уличные листовки, а точнее их содержание. Очевидцы поделились фото рекламного флаера.

В Автограде появились весьма креативные рекламщики. Свое дело знают хорошо. Внимание жителей города точно привлекли.

Судя по фото, маркетинговый ход придумала компания по обработке от вредителей. Специалисты предлагают тольяттинцам избавиться от тараканов, клопов, муравьев и крыс. Вроде бы ничего необычного, но под каким хорошим соусом подана информация.

-Заказные убийства. Профессионально. Не оставляя улик. Гарантия до 2-х лет, - написано на бумажке.