Самарцам рассказали, где можно заработать до 60 тысяч рублей

Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы изучили предложения самарских работодателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре до 60 тысяч рублей может зарабатывать работник склада. Об этом рассказали представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Как известно, на сумму заработной платы от 45 до 60 тысяч рублей может претендовать

специалисты с опытом работы на складе с большим ассортиментом товара, опытом работы на складах класса А, а также стажем работы кладовщиком от 2-х лет. Также возможными пожеланиями к кандидату могут быть навыки работы с WMS и опыт оптимизации работы склада.