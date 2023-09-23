Тольяттинец украл у пенсионерки деньги, подменив их на билеты «банка приколов»

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители поймали вора, который украл у пенсионерки 300 тысяч рублей. Мужчина подменил настоящие денежные купюры на билеты «банка приколов». Об это рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Известно, что в дежурный отдел полиции обратилась 77-летняя жительница Тольятти. Она рассказала стражам порядка, что из ее квартиры пропала крупная денежная сумма, которую та хранила в постельном белье в шкафу.

-Оперативники выяснили, что накануне женщине, понадобились деньги, которые она хранила в шкафу, в постельном белье. Когда она достала купюры, то обнаружила подмену денежных средств билетами «банка приколов. Сотрудники уголовного розыска опросив потерпевшую выяснили, что запасные ключи от квартиры потерпевшей были у ее родственницы, которая проживает вместе с сожителем, - сообщают в ведомстве.

Мужчину задержали. Оказалось, гражданин раннее уже привлекался к уголовной ответственности. В содеянном он сознался.

На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления — кража с незаконным проникновением в жилище.